Переселение в освобожденный от оккупации Агдам начнется с 2025 года

Переселение в освобожденный от оккупации город Агдам и другие села района планируется начать с 2025 года.

Переселение в освобожденный от оккупации город Агдам и другие села района планируется начать с 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов сказал на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в Агдаме.

После заседания члены рабочей группы посетили строящийся в Агдаме жилой комплекс. Представителей госструктур проинформировали, что строительные работы будут завершены до конца 2023 года, на территории будет построено 6 зданий.

Отметим, что среди освобожденных территорий первым было заселено село Агалы Зангиланского района.