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Переселение в освобожденный от оккупации Агдам начнется с 2025 года

Переселение в освобожденный от оккупации Агдам начнется с 2025 года Переселение в освобожденный от оккупации город Агдам и другие села района планируется начать с 2025 года.
Инфраструктура
16 февраля 2023 г. 15:05
Переселение в освобожденный от оккупации Агдам начнется с 2025 года

Переселение в освобожденный от оккупации город Агдам и другие села района планируется начать с 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов сказал на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в Агдаме.

После заседания члены рабочей группы посетили строящийся в Агдаме жилой комплекс. Представителей госструктур проинформировали, что строительные работы будут завершены до конца 2023 года, на территории будет построено 6 зданий.

Отметим, что среди освобожденных территорий первым было заселено село Агалы Зангиланского района.

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Версия на английском языке First migration to liberated territories of Aghdam will occur in 2025: Namig Hummetov
Версия на азербайджанском языке Ağdamın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə ilk köç 2025-ci ildə olacaq

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