Переговоры по открытию авиарейса Стамбул-Баку-Исламабад возобновлены

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Стали известны причины по которой было отложено начало выполнения авиарейса по маршруту Стамбул-Баку-Исламабад компании Turkish Airlines.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, проблема связана с временем прилета и вылета самолетов в Баку.

Согласно информации, время, предложенное AZAL, не устроило турецкую сторону, поэтому начало авиарейса было отложено на неопределенное время.

"В настоящее время между сторонами продолжаются переговоры", - добавили в посольстве.

Отметим, что открытие рейса первично было запланировано на 12 августа, однако позже выполнение авиарейса было отложено по техническим причинам.