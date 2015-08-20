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    Переговоры по открытию авиарейса Стамбул-Баку-Исламабад возобновлены

    Время, предложенное AZAL, не устроило турецкую сторону, поэтому начало авиарейса было отложено

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Стали известны причины по которой было отложено начало выполнения авиарейса по маршруту Стамбул-Баку-Исламабад компании Turkish Airlines.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, проблема связана с временем прилета и вылета самолетов в Баку.

    Согласно информации, время, предложенное AZAL, не устроило турецкую сторону, поэтому начало авиарейса было отложено на неопределенное время.

    "В настоящее время между сторонами продолжаются переговоры", - добавили в посольстве.

    Отметим, что открытие рейса первично было запланировано на 12 августа, однако позже выполнение авиарейса было отложено по техническим причинам.

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