Перед станцией метро "28 мая" ограничено движение частных автомобилей

С сегодняшнего дня ограничено движение частных автомобилей перед станцией метро "28 мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом.
Report подготовил фоторепортаж с данного участка, где с сегодняшнего дня разрешено движение только общественного транспорта, осуществляющего регулярные пассажироперевозки.
Накануне в Министерстве цифрового развития и транспорта сообщили Report, что целью данной инициативы является создать на указанной территории транспортный хаб для правильной организации транспортного и пешеходного потока.
В министерстве напомнили, что перед станцией метро "28 мая" проходят 13 автобусных маршрутов, в целом в течение дня автобусы проезжают 1237 раз.
Действовавшая перед железнодорожным вокзалом автомобильная парковка также прекратила работу.
Исполнение решения возложено на Главное управление государственной дорожной полиции города Баку и Агентство наземного транспорта Азербайджана.
ФОТО: Вугар Ханларов