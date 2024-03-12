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Перед станцией метро "28 мая" ограничено движение частных автомобилей

Перед станцией метро "28 мая" ограничено движение частных автомобилей С сегодняшнего дня ограничено движение частных автомобилей перед станцией метро "28 мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом.
Инфраструктура
12 марта 2024 г. 09:48
Перед станцией метро 28 мая ограничено движение частных автомобилей

С сегодняшнего дня ограничено движение частных автомобилей перед станцией метро "28 мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом.

Report подготовил фоторепортаж с данного участка, где с сегодняшнего дня разрешено движение только общественного транспорта, осуществляющего регулярные пассажироперевозки.

Накануне в Министерстве цифрового развития и транспорта сообщили Report, что целью данной инициативы является создать на указанной территории транспортный хаб для правильной организации транспортного и пешеходного потока.

В министерстве напомнили, что перед станцией метро "28 мая" проходят 13 автобусных маршрутов, в целом в течение дня автобусы проезжают 1237 раз.

Действовавшая перед железнодорожным вокзалом автомобильная парковка также прекратила работу.

Исполнение решения возложено на Главное управление государственной дорожной полиции города Баку и Агентство наземного транспорта Азербайджана.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvtomobilsiz "28 May" metrostansiyası və dəmiryolu vağzalının qarşısı - FOTOREPORTAJ

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