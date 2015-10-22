 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Перед министерством транспорта отмечается плотное движение транспорта

    На Тбилисском проспекте наблюдается медленное движение транспортных средств

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку на Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта) и проспекте Иншаатчылар (перед Государственным комитетом статистики) наблюдается плотный транспортный поток.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

    По информации, в данный момент на ул. А.Бакиханова (перед посольством Турции), проспекте Зии Бунъятова (в обоих направлениях), ул. Афияддина Джалилова и ул. Узеира Гаджибекова также отмечается плотное движение транспорта.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi