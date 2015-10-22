​Перед министерством транспорта отмечается плотное движение транспорта

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку на Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта) и проспекте Иншаатчылар (перед Государственным комитетом статистики) наблюдается плотный транспортный поток.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

По информации, в данный момент на ул. А.Бакиханова (перед посольством Турции), проспекте Зии Бунъятова (в обоих направлениях), ул. Афияддина Джалилова и ул. Узеира Гаджибекова также отмечается плотное движение транспорта.