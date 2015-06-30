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    Перед министерством транспорта наблюдается плотное движение транспорта

    На данной территории наблюдается медленное движение транспортных средств

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В эти минуты на основных улицах города Баку наблюдается относительно высокая плотность движения транспортных средств.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), сейчас на Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта), проспекте Зии Бунъятова (в направлении круга "20 января"), на пересечении улиц Узеира Гаджибекова и Афияддина Джалилова наблюдается относительно плотное движение автотранспорта. 

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