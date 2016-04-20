Перед Госкомитетом статистики отмечается плотное движение транспорта

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку наблюдается плотный транспортный поток. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты на проспекте Зии Бунъядова (в направлении круга "20 января"), улице Узеира Гаджибекова (в направлении моста Джаваншира), улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), проспекте Иншаатчылар (перед Госкомитетом статистики), проспекте Хатаи (в направлении "Зеленого рынка"), улице Короглу Рагимова (в направлении Президентской резиденции) и улице Самеда Вургуна (перед Современным образовательным комплексом) наблюдается плотное движение автомобилей.