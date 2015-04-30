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    ​Перед Центральным банком образовалась автомобильная пробка

    В настоящее время на некоторых дорогах столицы наблюдается плотность движения автотранспорта

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время на некоторых улицах столицы наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

    В центре интеллектуального управления транспортом Report сообщили, что в настоящее время на Тбилисском проспекте, улицах Рашида Бейбутова (перед центральным банком) и Ниязи (в направлении площади Азнефть), а также проспекте Хатаи (перед министерством образования) и на трассе Баку-Сумгайыт наблюдаются автомобильные пробки.

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