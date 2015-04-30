​Перед Центральным банком образовалась автомобильная пробка

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время на некоторых улицах столицы наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

В центре интеллектуального управления транспортом Report сообщили, что в настоящее время на Тбилисском проспекте, улицах Рашида Бейбутова (перед центральным банком) и Ниязи (в направлении площади Азнефть), а также проспекте Хатаи (перед министерством образования) и на трассе Баку-Сумгайыт наблюдаются автомобильные пробки.