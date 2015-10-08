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    ​Перед Бакинским международным автовокзалом образовалась большая пробка

    На данной территории наблюдается плотное движение транспортных средств

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В настоящее время на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) перед Бакинским международным автовокзалом наблюдается плотное движение транспорта.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    В то же время плотное движение автомобилей наблюдается в обоих направлениях Тбилисского проспекта (альтернативная дорога - ул. Гасана Зардаби), проспекте Зии Бунъятова (низкая плотность) и проспекте Шах Исмаила Хатаи (альтернативная дорога - ул. Тебриза). 

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