​Перед Бакинским автовокзалом образовались пробки

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт перед Бакинским международным автовокзальным комплексом (в направлении столицы) наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Гасана Алиева, Тбилисском проспекте (в направлении м/ст "20 января"), а также на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников) и Бинагадинском шоссе отмечается плотный транспортный поток.