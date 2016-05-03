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    ​Перед Бакинским автовокзалом образовались пробки

    На некоторых дорогах столицы отмечается плотное движение транспортных средств

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт перед Бакинским международным автовокзальным комплексом (в направлении столицы) наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Гасана Алиева, Тбилисском проспекте (в направлении м/ст "20 января"), а также на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников) и Бинагадинском шоссе отмечается плотный транспортный поток. 

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