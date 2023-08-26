Паводок нанес ущерб дорожной инфраструктуре и дорожному хозяйству в Азербайджане

Паводок, вызванный сильными дождями в Самухском районе, нанес ущерб дорожному покрытию и дорожным сооружениям на 41-42-километровом участке автодороги Еникенд-Пойлу.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Сообщается, что дочернее ООО Агентства задействовало на территории технику и живую силу для устранения последствий происшествия.
В результате неотложных мер обеспечено бесперебойное и безопасное передвижение по указанной дороге, принимаются меры по устранение урона, нанесенного стихийным бедствием.
Паводок, вызванный ливневыми дождями в Ярдымлинском районе, размыл дорожное покрытие на 14-24-м километре автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
По информации, в результате дорожное покрытие пришло в полную негодность.
В зоне стихийного бедствия задействованы живая сила и техника Агентства. Сотрудники Агентства продолжают работу с целью восстановления дороги и устранения последствий, вызванных стихийным бедствием.