Паводок нанес ущерб дорожной инфраструктуре и дорожному хозяйству в Азербайджане

Паводок, вызванный ливневыми дождями в Ярдымлинском районе, размыл дорожное покрытие на 14-24-м километре автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.

Паводок, вызванный сильными дождями в Самухском районе, нанес ущерб дорожному покрытию и дорожным сооружениям на 41-42-километровом участке автодороги Еникенд-Пойлу.



Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.



Сообщается, что дочернее ООО Агентства задействовало на территории технику и живую силу для устранения последствий происшествия.



В результате неотложных мер обеспечено бесперебойное и безопасное передвижение по указанной дороге, принимаются меры по устранение урона, нанесенного стихийным бедствием.

16:15

Паводок, вызванный ливневыми дождями в Ярдымлинском районе, размыл дорожное покрытие на 14-24-м километре автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, в результате дорожное покрытие пришло в полную негодность.

В зоне стихийного бедствия задействованы живая сила и техника Агентства. Сотрудники Агентства продолжают работу с целью восстановления дороги и устранения последствий, вызванных стихийным бедствием.