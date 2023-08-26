О нас

Паводок нанес ущерб дорожной инфраструктуре и дорожному хозяйству в Азербайджане

Паводок нанес ущерб дорожной инфраструктуре и дорожному хозяйству в Азербайджане Паводок, вызванный ливневыми дождями в Ярдымлинском районе, размыл дорожное покрытие на 14-24-м километре автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.
Инфраструктура
26 августа 2023 г. 16:19
Паводок нанес ущерб дорожной инфраструктуре и дорожному хозяйству в Азербайджане

Паводок, вызванный сильными дождями в Самухском районе, нанес ущерб дорожному покрытию и дорожным сооружениям на 41-42-километровом участке автодороги Еникенд-Пойлу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что дочернее ООО Агентства задействовало на территории технику и живую силу для устранения последствий происшествия.

В результате неотложных мер обеспечено бесперебойное и безопасное передвижение по указанной дороге, принимаются меры по устранение урона, нанесенного стихийным бедствием.

16:15

Паводок, вызванный ливневыми дождями в Ярдымлинском районе, размыл дорожное покрытие на 14-24-м километре автодороги Ярдымлы-Деман-Арвана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, в результате дорожное покрытие пришло в полную негодность.

В зоне стихийного бедствия задействованы живая сила и техника Агентства. Сотрудники Агентства продолжают работу с целью восстановления дороги и устранения последствий, вызванных стихийным бедствием.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda sel suları yol infrastrukturuna və yol qurğularına ziyan vurub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
26 августа 2023 г. 16:04
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
26 августа 2023 г. 15:39
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией
Президент Азербайджана: Оккупация Лачына была большой трагедией
26 августа 2023 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах День города Лачын
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах "День города Лачын"
26 августа 2023 г. 14:10
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились с жителями
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 10:55
Сегодня отмечается день города Лачын
Сегодня отмечается день города Лачын
26 августа 2023 г. 00:01
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2023 г. 00:00
В Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства Хакари
ФотоВ Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства "Хакари"
25 августа 2023 г. 23:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi