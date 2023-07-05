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Паводки нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Губы

Паводки нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Губы Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана привели к осложнениям на некоторых автодорогах в Губинском районе, дорожной инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.
Инфраструктура
5 июля 2023 г. 18:06
Паводки нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Губы

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана привели к осложнениям на некоторых автодорогах в Губинском районе, дорожной инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В результате проливных дождей на частях автомобильных дорог Чайговушан-Ерфи-Талыш-Дерк, Чайговушан-Сехюб-Адур-Гархун в направлении Гонагкенда паводковые воды привели в негодность некоторые части дороги, были повреждены водопроводные трубы и мосты.

Так, благодаря неотложным мерам, принятым агентством, на указанных частях дорог обеспечена безопасность движения без перебоев.

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Версия на азербайджанском языке Sel suları Qubada yol infrastrukturuna ciddi ziyan vurub

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