Паводки нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Губы

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана привели к осложнениям на некоторых автодорогах в Губинском районе, дорожной инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана привели к осложнениям на некоторых автодорогах в Губинском районе, дорожной инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

Как передает Report , об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В результате проливных дождей на частях автомобильных дорог Чайговушан-Ерфи-Талыш-Дерк, Чайговушан-Сехюб-Адур-Гархун в направлении Гонагкенда паводковые воды привели в негодность некоторые части дороги, были повреждены водопроводные трубы и мосты.

Так, благодаря неотложным мерам, принятым агентством, на указанных частях дорог обеспечена безопасность движения без перебоев.