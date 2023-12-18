Пассажиры задержанных из-за тумана рейсов доставлены в Нахчыван

Пассажиры рейсов Баку-Нахчыван авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), задержанных из-за плохих погодных условий (туман), доставлены в Нахчыван.

Пассажиры рейсов Баку-Нахчыван авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), задержанных из-за плохих погодных условий (туман), доставлены в Нахчыван.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Отметим, что актуальную информацию пассажиры могут получить через официальные страницы авиакомпании в социальных сетях, электронную почту [email protected] или номер WhatsApp +994(55) 204 65 54.

Напомним, что вылет рейсов J2-251, J2-255 и J2-265 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" по маршруту Баку-Нахчыван был отложен из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения. Рейс J2-253, который должен был вылететь из Баку в Нахчыван, был объединен с рейсом J2-251.