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Пассажиры задержанных из-за тумана рейсов доставлены в Нахчыван

Пассажиры задержанных из-за тумана рейсов доставлены в Нахчыван Пассажиры рейсов Баку-Нахчыван авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), задержанных из-за плохих погодных условий (туман), доставлены в Нахчыван.
Инфраструктура
18 декабря 2023 г. 07:48
Пассажиры задержанных из-за тумана рейсов доставлены в Нахчыван

Пассажиры рейсов Баку-Нахчыван авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), задержанных из-за плохих погодных условий (туман), доставлены в Нахчыван.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Отметим, что актуальную информацию пассажиры могут получить через официальные страницы авиакомпании в социальных сетях, электронную почту [email protected] или номер WhatsApp +994(55) 204 65 54.

Напомним, что вылет рейсов J2-251, J2-255 и J2-265 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" по маршруту Баку-Нахчыван был отложен из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения. Рейс J2-253, который должен был вылететь из Баку в Нахчыван, был объединен с рейсом J2-251.

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Версия на азербайджанском языке Duman səbəbindən ertələnmiş reyslərin sərnişinləri Naxçıvana çatdırılıb

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