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Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом

Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом За пассажирами рейса Сингапур-Лондон авиакомпании Qantas Airways, самолет которой совершил аварийную посадку в бакинском аэропорту, прилетит другое воздушное судно.
Инфраструктура
23 декабря 2022 г. 15:30
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом

За пассажирами рейса Сингапур-Лондон авиакомпании Qantas Airways, самолет которой совершил аварийную посадку в бакинском аэропорту, прилетит другое воздушное судно.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

До прилета самолета пассажиры рейса будут размещены в отеле.

Напомним, что сегодня утром двухпалубный лайнер авиакомпании Airbus A380 совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за сработавшего датчика задымления в его грузовом отсеке.

Отметим, что капитан лайнера A380 подал сигнал о посадке в бакинском аэропорту, находясь в воздушном пространстве над территорией Грузии.

Бакинский аэропорт является одним из немногих в мире, оснащенным необходимым оборудованием для обслуживания данного типа самолета и взлетно-посадочной полосой, которая готова принять такой большой лайнер.

Примечательно, что это не первый случай, когда экипажи A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıya qəza enişi edən təyyarənin sərnişinləri digər təyyarə ilə yola düşəcəklər

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