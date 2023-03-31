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Пассажиры смогут покупать онлайн билеты из Баку в Тертер, Исмаиллы и Кюрдамир

Пассажиры смогут покупать онлайн билеты из Баку в Тертер, Исмаиллы и Кюрдамир На портале biletim.az создана возможность приобретения билетов в онлайн-режиме еще по трем направлениям.
Инфраструктура
31 марта 2023 г. 10:40
Пассажиры смогут покупать онлайн билеты из Баку в Тертер, Исмаиллы и Кюрдамир

На портале biletim.az создана возможность приобретения билетов в онлайн-режиме еще по трем направлениям.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Министерстве.

Пассажиры теперь смогут приобрести билеты онлайн из Баку в Тертер, Исмаиллы и Кюрдамир, и в обратном направлении.

До сих в системе были доступны билеты на автобусы по 20 направлениям из Баку в Гянджу, Газах, Гедабек, Барду, Агджабеди, Мингячевир, Гёйчай, Габалу, Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакян, Шабран, Губу, Гусар, Худат, Астару, Лянкаран и Горадиз.

Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы. На сегодняшний день количество перевозчиков увеличено до 69, а количество транспортных средств - до 134.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Tərtər, İsmayıllı və Kürdəmirə gedənlər onlayn bilet ala biləcəklər

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