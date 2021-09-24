Пассажиры с COVID-паспортами смогут воспользоваться железнодорожным транспортом

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом из городов и районов страны (за исключением перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси), за исключением регулярных пассажирских перевозок ме

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны (за исключением перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси), за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом, с 1 октября на рейсы допускаются пассажиры, привитые одной дозой вакцины против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года – обеими дозами, или имеющие иммунный сертификат COVID-19 (за исключением лиц моложе 18 лет).

Как сообщает Report, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.