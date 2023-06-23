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Пассажиры еще двух отложенных рейсов AZAL вылетели в Нахчыван

Пассажиры еще двух отложенных рейсов AZAL вылетели в Нахчыван Пассажиры еще двух отложенных рейсов J2-2153 и J2-263 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вылетели в Нахчыван.
Инфраструктура
23 июня 2023 г. 15:58
Пассажиры еще двух отложенных рейсов AZAL вылетели в Нахчыван

Пассажиры еще двух отложенных рейсов J2-2153 и J2-263 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вылетели в Нахчыван.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Сообщается, что в случае благоприятных погодных условий авиакомпания планирует выполнить все задержанные рейсы в этом направлении в течение дня, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме.

"Просим пассажиров задержанных рейсов следить за актуальной информацией на официальных страницах авиакомпании в социальных сетях и СМИ, либо обращаться к нам по электронному адресу [email protected]", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AZAL-ın təxirə salınan daha iki reysinin sərnişinləri Naxçıvana yola düşüblər

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