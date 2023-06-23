Пассажиры еще двух отложенных рейсов AZAL вылетели в Нахчыван

Пассажиры еще двух отложенных рейсов J2-2153 и J2-263 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вылетели в Нахчыван.

Пассажиры еще двух отложенных рейсов J2-2153 и J2-263 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вылетели в Нахчыван.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Сообщается, что в случае благоприятных погодных условий авиакомпания планирует выполнить все задержанные рейсы в этом направлении в течение дня, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме.

"Просим пассажиров задержанных рейсов следить за актуальной информацией на официальных страницах авиакомпании в социальных сетях и СМИ, либо обращаться к нам по электронному адресу [email protected]", - говорится в сообщении.