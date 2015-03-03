​Пассажирские поезда из Баку в Сумгайыт доедут быстрее

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сегодня дан старт капитальному ремонту основных железных дорог на линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт, протяженностью 63 км.

Об этом Report сообщил начальник пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов. По его словам, кроме того строится дополнительная ветвь длиной в 1,65 км, которая позволит пассажирским поездам не заезжая на главную станцию Сумгайыта, прибыть на пункт назначения.

Капитальный ремонт при поддержке департамента Инфраструктуры будут осуществлять предприятия ООО "Демирйолсервис" ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

После завершения ремонтных работ пассажирские электропоезда с Бакинского ЖДВ до Сумгайыта доедут за 40 минут.