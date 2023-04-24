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Пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 23%

Пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 23% В январе-марте этого года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 6,4% и 22,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
24 апреля 2023 г. 17:18
Пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 23%

В январе-марте этого года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане выросли на 6,4% и 22,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

За отчетный период хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в транспортном секторе, перевезли 52,5 млн тонн грузов. 3,5% грузов было перевезено морским транспортом, 8,5% - железнодорожным, 0,1% - воздушным, 54% - автомобильным и 33,9% транспортировано по трубопроводам.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 4,3%, а удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 75,4%.

В первом квартале этого года транспортники обслужили 423,7 млн пассажиров. 87,1% пассажиров было перевезено на автомобилях, 12,4% - на метро, а остальные - другими видами транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 23 %-ə yaxın artıb

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