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Пассажиропоток в международных аэропортах Азербайджана вырос почти втрое

Пассажиропоток в международных аэропортах Азербайджана вырос почти втрое В феврале 2022 года международные аэропорты Азербайджана суммарно обслужили 255 тысяч человек. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфраструктура
15 марта 2022 г. 15:59
Пассажиропоток в международных аэропортах Азербайджана вырос почти втрое

В феврале 2022 года международные аэропорты Азербайджана суммарно обслужили 255 тысяч человек. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В целом с начала года пассажиропоток по всем аэропортам составил 546 тысяч человек, из которых 80% пришлось на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев. Базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку – AZAL и Buta Airways – перевезли за этот период 167 тыс. и 52 тыс. человек соответственно, что составляет 38% и 12% от общей доли обслуженных пассажиров.

В феврале 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 24 иностранные авиакомпании.
Они выполнили полеты из Азербайджана в Турцию, Россию, ОАЭ, Грузию, Украину, Беларусь, Катар, Израиль, Германию, Великобританию, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

С марта 2022 года временно приостановлены рейсы в Украину, Россию и Беларусь, в связи с событиями в Украине.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.

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Версия на английском языке Passenger traffic at Azerbaijan's international airports up almost 200%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında sərnişin axını 3 dəfə artıb

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