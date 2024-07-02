Пассажиропоток в бакинском метро в июне достиг рекордного уровня

В июне этого года услугами ЗАО "Бакинский метрополитен" воспользовалось 18 млн 105 тыс.185 пассажиров, в том числе 518 603 льготных пассажиров.

В июне этого года услугами ЗАО "Бакинский метрополитен" воспользовалось 18 млн 105 тыс.185 пассажиров, в том числе 518 603 льготных пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, число пассажиров, воспользовавшихся метрополитеном в течение дня, составило 603 506.

В праздничные и выходные дни ЗАО перевезло 6 млн 2 тыс. 884 пассажира, а в остальные 17 рабочих дней - 12 млн 102 тыс. 301 пассажиров. Согласно среднестатистическим оценкам, метрополитен перевез 711 900 пассажиров за каждый рабочий день и 461 760 пассажиров за каждый нерабочий день.

Впервые за постпандемический период был зафиксирован рекордный показатель. Метрополитен перевез больше пассажиров, чем в июне 2019 года. Тогда был зафиксирован рекорд по числу пассажиров за июль за всю историю бакинского метро.

В июне текущего года услугами метро воспользовалось на 0,3% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2019 года. Показатели перевозок июня 2024 также достаточно высоки по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих лет: на 2,3% больше, чем в 2022 году, и на 15% больше, чем в 2023 году.