Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Пассажиропоток в бакинском метро увеличился до 450 тысяч пассажиров в сутки. Так, несмотря на окончание учебного года в средних и высших учебных заведениях страны, из-за ограничения движения на наземных дорогах, нагрузка на метро увеличилась.

Об этом заявил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Он отметил, что приобретенные недавно у французской компании Alstom три состава по 5 вагонов в каждом отличаются от прежних большей вместимостью.

"Сейчас все три состава пущены на линию и работают по графику. Они курсируют по обеим линиям. Управление ими осуществляется на основе микропроцессора. Вместимость старых вагонов составляла 308, новых - 330 пассажиров. Кроме того, тяговые двигатели нынешних составов работают с переменным током. В то время как мощность двигателя предыдущего поколения поездов составляла 114 кВт, мощность нынешнего равна 170 кВт. В отличие от предыдущих поездов, в новых составах между вагонами существует прямой переход. Во всех вагонах установлена более совершенная вентиляционная система. В салоне вагонов установлена система "бегущей строки" и для соблюдения безопасности смонтированы камеры видеонаблюдения", - отметил представитель метрополитена.