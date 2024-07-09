Пассажиропоток в Бакинском аэропорту в первом полугодии 2024 года увеличился на 40%

Пассажирооборот Международного аэропорта Гейдара Алиева за 6 месяцев 2024 года значительно увеличился и достиг 3,388 миллиона человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 2,423 миллиона пассажиров.

Пассажирооборот Международного аэропорта Гейдара Алиева за 6 месяцев 2024 года значительно увеличился и достиг 3,388 миллиона человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 2,423 миллиона пассажиров.

Как сообщает Report, за этот период Бакинский аэропорт обслужил 27,6 тысяч рейсов, выполненных 38 авиакомпаниями, 17 из которых — лоукостеры.

По международным маршрутам было перевезено 3,045 миллиона пассажиров. Из них 1,609 миллиона пассажиров (53%) пришлось на долю иностранных авиакомпаний, а остальные 1,436 миллион (47%) — на национального перевозчика. Самыми популярными международными направлениями остаются Москва, Стамбул, Тбилиси, Дубай и Абу-Даби, где за 6 месяцев было обслужено 1,537 миллиона пассажиров.

По маршруту в Нахчыван авиакомпания AZAL перевезла на 10% больше - 350 тысяч пассажиров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Также зафиксирован рост количества рейсов в этом направлении. За шесть месяцев 2024 года осуществлен 3201 рейс, что на 43% больше, чем 2243 рейса за аналогичный период прошлого года. В этот период наибольшее количество рейсов было зарегистрировано 2 июля, в этот день было выполнено 17 рейсов. В настоящее время по маршруту Баку-Нахчыван-Баку осуществляется 13 регулярных ежедневных рейсов, при высоком спросе пассажирам предоставляются дополнительные рейсы.

Кроме того, продолжает расти роль Бакинского аэропорта как транзитного узла. За январь-июнь 2024 года число транзитных пассажиров выросло на 142% и составило более 192 тысяч человек. Особенно заметен прирост в июне 2024 года: количество транзитных пассажиров выросло в 4,5 раза по сравнению с июнем прошлого года и достигло 57,7 тысяч человек.

Отметим, что в Международном аэропорту Гейдара Алиева активно продолжаются работы по улучшению инфраструктуры и услуг, расширению маршрутной сети, а также внедрению современных технологий для обеспечения эффективности, безопасности и комфорта путешествий.