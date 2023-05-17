Пассажиропоток в Азербайджане вырос почти на 20%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 5,9% и 19,2% соответственно.

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 5,9% и 19,2% соответственно.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

За отчетный период хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, было перевезено 71,2 млн тонн грузов. 3,7% грузов перевозилось морским транспортом, 8,3% - железнодорожным, 0,1% - воздушным, 55% - автомобильным и 32,9% - трубопроводным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 4,1%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 76,2%.

За четыре месяца перевозчики обслужили 578,6 млн пассажиров. 87,1% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 12,4% - метро, а остальные - другими видами транспорта.