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Пассажиропоток в Азербайджане вырос почти на 20%

Пассажиропоток в Азербайджане вырос почти на 20% Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 5,9% и 19,2% соответственно.
Инфраструктура
17 мая 2023 г. 20:11
Пассажиропоток в Азербайджане вырос почти на 20%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 5,9% и 19,2% соответственно.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

За отчетный период хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, было перевезено 71,2 млн тонн грузов. 3,7% грузов перевозилось морским транспортом, 8,3% - железнодорожным, 0,1% - воздушным, 55% - автомобильным и 32,9% - трубопроводным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 4,1%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 76,2%.

За четыре месяца перевозчики обслужили 578,6 млн пассажиров. 87,1% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 12,4% - метро, а остальные - другими видами транспорта.

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Версия на английском языке Passenger transportation soars by about 20% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 20 %-ə yaxın artıb

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