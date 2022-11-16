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Пассажиропоток в Азербайджане вырос на 37%

Пассажиропоток в Азербайджане вырос на 37% Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,6% и 37,4% соответственно.
Инфраструктура
16 ноября 2022 г. 14:25
Пассажиропоток в Азербайджане вырос на 37%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,6% и 37,4% соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За 10 месяцев хозяйствующие субъекты, работающие в транспортном секторе, перевезли 176,7 млн тонн грузов. 57% грузов перевозились автомобильным транспортом, 30,5% - трубопроводным, 8,7% - железнодорожным, 3,6% - морским, 0,2% - воздушным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, вырос на 12,4%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 78%.

За отчетный период перевозчики обслужили 1 318,2 млн пассажиров. 86,9% пассажиров перевозились автомобилями, 12,7% - метро, а остальные - другими видами транспорта.

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Версия на английском языке Passenger transportation soars by 37% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 37 % artıb

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