Пассажиропоток в Азербайджане вырос на 37%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,6% и 37,4% соответственно.

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,6% и 37,4% соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За 10 месяцев хозяйствующие субъекты, работающие в транспортном секторе, перевезли 176,7 млн тонн грузов. 57% грузов перевозились автомобильным транспортом, 30,5% - трубопроводным, 8,7% - железнодорожным, 3,6% - морским, 0,2% - воздушным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, вырос на 12,4%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 78%.

За отчетный период перевозчики обслужили 1 318,2 млн пассажиров. 86,9% пассажиров перевозились автомобилями, 12,7% - метро, а остальные - другими видами транспорта.