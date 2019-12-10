Пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев достигнет 5 млн человек в год

Пять новых авиакомпаний - Kuwait Airways, UrAirlines, Smartavia, Flynas и Pegasus – запустили полеты из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии", об этом рассказал директор аэропорта Теймур Гасанов.

По его словам, в настоящее время аэропорт обслуживает 34 авиакомпании по 60 международным направлениям. Девять из них - Buta Airways (21 направление), WizzAir (Будапешт), AirBaltic (Рига), Pegasus Airlines (Измир), Flynas (Эр-Рияд), FlyDubai (Дубай), АirArabia (Шарджа), Jazeera Airways (Кувейт) и Smartavia (Санкт-Петербург) являются бюджетными авиакомпаниями.

За последние пять лет ежегодный пассажиропоток в Бакинском аэропорту увеличился на 62% и к концу этого года достигнет 5 млн человек.