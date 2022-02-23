Пассажиропоток в аэропортах Турции планируется довести к 2023 году до 216,6 млн

В Турции прогнозируют рост числа пассажиров воздушного транспорта к 2023 году на 68% до 216 615 000 человек.

В Турции прогнозируют рост числа пассажиров воздушного транспорта к 2023 году на 68% до 216 615 000 человек.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в 2021 году пассажиропоток в аэропортах страны составил 128 656 706 человек, а по итогам текущего года ожидается рост на 50% до 193 278 616 человек.

Наибольший рост ожидается на международных рейсах. Если в 2021 году число пассажиров международных рейсов составило 59 676 396 человек, то к концу 2022 года ожидается рост на 55% - до 92 726 475, а в 2023 году - 102 709 786 человек.

В 2021 году число авиарейсов в Турции, в том числе транзитных, составило 1 461 577, в 2022 году ожидается показатель в 2 039 903, а в 2023 году прогнозируется - 2 214 445.