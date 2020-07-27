Пассажиропоток в аэропортах Москвы растет

С 1 августа ожидается возобновление международных авиарейсов

Пассажиропоток в аэропортах Москвы вырос в июне в 3,6 раза по сравнению с маем.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росавиации.

В июне аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково посетили 1,8 млн человек, в то время как в мае - 497,2 тыс.

Таким образом, перевозки выросли примерно в 3,6 раза.

Напомним, что внутренние рейсы в России уже возобновлены. С 1 августа ожидается возобновление международных авиарейсов. В первую очередь полеты начнутся в Лондон, Стамбул и Анкару, а с 10 августа - Бодрум, Даламан и Анталию.