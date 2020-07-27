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Пассажиропоток в аэропортах Москвы растет

Пассажиропоток в аэропортах Москвы растет С 1 августа ожидается возобновление международных авиарейсов
Инфраструктура
27 июля 2020 г. 11:08
Пассажиропоток в аэропортах Москвы растет

 Пассажиропоток в аэропортах Москвы вырос в июне в 3,6 раза по сравнению с маем.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росавиации.

В июне аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково посетили 1,8 млн человек, в то время как в мае - 497,2 тыс.

Таким образом, перевозки выросли примерно в 3,6 раза.

Напомним, что внутренние рейсы в России уже возобновлены. С 1 августа ожидается возобновление международных авиарейсов. В первую очередь полеты начнутся в Лондон, Стамбул и Анкару, а с 10 августа - Бодрум, Даламан и Анталию.

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Версия на азербайджанском языке Moskva aeroportlarının sərnişin dövriyyəsi 4 dəfə artıb
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