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Пассажиропоток поездов Баку-Сумгайыт вырос на 41%

Пассажиропоток поездов Баку-Сумгайыт вырос на 41% За январь-сентябрь 2023 года пассажиропоток на скоростных пассажирских поездах Баку-Сумгайыт-Баку достиг 4 млн 686 тыс. 373 человек.
Инфраструктура
7 ноября 2023 г. 13:10
Пассажиропоток поездов Баку-Сумгайыт вырос на 41%

За январь-сентябрь 2023 года пассажиропоток на скоростных пассажирских поездах Баку-Сумгайыт-Баку достиг 4 млн 686 тыс. 373 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за отчетный период акционерное общество перевезло из столицы в регионы и в обратном направлении 229 тыс. 322 пассажира (больше на 31%), однако международные перевозки не осуществлялись в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt qatarları ilə sərnişindaşıma 41 % artıb

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