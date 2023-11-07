Пассажиропоток поездов Баку-Сумгайыт вырос на 41%

За январь-сентябрь 2023 года пассажиропоток на скоростных пассажирских поездах Баку-Сумгайыт-Баку достиг 4 млн 686 тыс. 373 человек.

За январь-сентябрь 2023 года пассажиропоток на скоростных пассажирских поездах Баку-Сумгайыт-Баку достиг 4 млн 686 тыс. 373 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за отчетный период акционерное общество перевезло из столицы в регионы и в обратном направлении 229 тыс. 322 пассажира (больше на 31%), однако международные перевозки не осуществлялись в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).