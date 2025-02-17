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Пассажиропоток паромов ASCO вырос на 20% в прошлом году

Пассажиропоток паромов ASCO вырос на 20% в прошлом году Паромами "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO) в 2024 году перевезено 28 392 пассажира, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом, когда было перевезено 23 729 пассажиров.
Инфраструктура
17 февраля 2025 г. 15:57
Пассажиропоток паромов ASCO вырос на 20% в прошлом году

Паромами "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO) в 2024 году перевезено 28 392 пассажира, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом, когда было перевезено 23 729 пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

В прошлом году 9 746 пассажиров воспользовались маршрутом Курык-Алят, 1 220 – Туркменбаши-Алят, 14 834 – Алят-Курык, 2 552 – Алят-Туркменбаши.

В 2023 году 8 361 пассажир следовал по маршруту Курык-Алят, 485 – Туркменбаши-Алят, 13 191 – Алят-Курык, 1 393 – Алят-Туркменбаши, 144 – Актау-Алят, 155 – Алят-Актау.

Напомним, что в связи с карантинными ограничениями граждане Азербайджана, желающие покинуть страну на пароме, должны предварительно получить специальное разрешение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Гражданам иностранных государств при выезде из страны данное разрешение не требуется. Однако все пассажиры – как граждане Азербайджана, так и иностранцы, прибывающие в страну на пароме, должны получить аналогичное разрешение.

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Версия на английском языке Number of passengers transported by ASCO ferries increased by 20% last year
Версия на азербайджанском языке ASCO sərnişindaşımanı 20 % artırıb

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