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ASCO в I квартале продало около 700 электронных билетов в рамках пассажироперевозок

ASCO в I квартале продало около 700 электронных билетов в рамках пассажироперевозок Пассажиропоток на паромах ASCO сократился почти на 5%
Инфраструктура
1 мая 2025 г. 11:05
ASCO в I квартале продало около 700 электронных билетов в рамках пассажироперевозок

В первом квартале текущего года пассажиропоток на паромах Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) составил 5882 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в отчетном периоде 670 билетов было приобретено через электронную систему.

Наибольшее число заказов электронных билетов продано на маршрут Алят-Курык – 517 билетов. По направлению Курык-Алят оформлено 87 билетов, Алят-Туркменбаши – 57 билетов, Туркменбаши-Алят – 9 билетов.

Система электронного заказа билетов ASCO действует с 2016 года.

В связи с карантинным режимом гражданам Азербайджана, желающим покинуть страну на пароме, необходимо получить специальное разрешение Оперативного штаба при Кабинете Министров. Иностранным гражданам при выезде из Азербайджана данное разрешение не требуется. Однако при въезде в страну как граждане Азербайджана, так и иностранцы должны иметь соответствующее разрешение.

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Версия на английском языке ASCO sells nearly 700 e-tickets for passenger transport in Q1
Версия на азербайджанском языке ASCO I rübdə sərnişinlərə 700-ə yaxın elektron bilet satıb

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