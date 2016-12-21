Пассажиропоток на электричках Баку-Сумгайыт-Баку вырос вдвое

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Плотность пассажиропотока на электричках Баку-Сумгайыт-Баку растет с каждым днем. Об этом сообщила Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Севиндж Гадирова.

По информации, с 19 ноября, после того как электричка Баку-Сумгайыт-Баку стала совершать остановки на станциях Баладжары и Хырдалан, пассажиропоток вырос вдвое. Если раньше по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку ежесуточно перевозилось 2500-3000 пассажиров, сейчас эта цифра превысила 5000.

Отметим, что на обеих станциях проведена реконструкция. На станции Баладжары построены и сданы в эксплуатацию платформы длиной 250 м и 140 м, на станции Хырдалан – платформа длиной 450 м. В то же время на обеих станциях установлены сидения и турникеты.