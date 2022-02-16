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Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана возрос в 4 раза

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана возрос в 4 раза Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе 2022 года составил 290 тысяч человек.
Инфраструктура
16 февраля 2022 г. 13:13
Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана возрос в 4 раза

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе 2022 года составил 290 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев, данный показатель более чем в четыре раза превысил статистику 2021 года.

На положительной тенденции сказалось поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, а также увеличение числа стран, с которыми Азербайджан открыл воздушные границы. Однако пассажиропоток остается ниже допандемийного результата января 2020 года, когда в указанный период он составил 395 тысяч человек.

От общего числа пассажиров на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев пришлось 233 тысячи пассажиров (80% от всего пассажиропотока). Базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку – AZAL и Buta Airways – перевезли 91 тыс. и 28 тыс. человек, что составляет 39,1% и 12,1% доли пассажиропотока соответственно.

В минувшем месяце в бакинский аэропорт совершили рейсы 23 иностранные авиакомпании.

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Версия на английском языке Azerbaijani airports serve about 300,000 passengers in January 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beynəlxalq hava limanları ilə sərnişindaşıma 4 dəfədən çox artıb

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