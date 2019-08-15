Пассажиропоток между Ираном и Азербайджаном увеличился на 23%

За последние четыре месяца пассажиропоток между Ираном и Азербайджаном на КПП Билясувар увеличился на 23% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Рост пассажиропотока связан в основном с увеличением числа азербайджанцев, посещающих Ардебиль. Граждане Азербайджана едут туда за товарами, на лечение и навещать родных.

Отмечается, что через этот пропускной пункт прошли 250 053 граждан Ирана и 235 031 иностранных граждан.

Среди посещающих Иран есть граждане Ирака, Азербайджана, Афганистана, Турции и Пакистана.