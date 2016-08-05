Пассажиропоток Бакинского международного аэропорта вырос на 27%

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Гейдар Алиев в июле этого года обслужил 391 тыс. пассажиров, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), всего за семь месяцев 2016 года бакинский аэропорт обслужил 1,69 млн. пассажиров. За этот же период через грузовые терминалы было транспортировано 8,9 млн. тонн груза, 88% из которых приходится на карго, а 12% - на почтовые отправления.

Основной рост пассажиропотока аэропорта произошел за счет международных авиаперевозок. На внутренних рейсах "Азербайджанских Авиалиний" через аэропорт Гейдар Алиев было перевезено 302 тыс. пассажиров (рост 8% по сравнению с 2015 годом), из них 292 тысячи приходится на маршрут Баку-Нахчыван (и обратно).

Самыми востребованными международными направлениями из Баку стали Стамбул, Москва, Дубай и Киев. Азербайджанские, турецкие, российские, украинские и авиалинии ОАЭ в общей сложности по этим направлениям перевезли порядка 800 тыс. пассажиров в этом году. Пассажиропоток в популярные турецкие курорты Анталию, Бодрум, Измир и Даламан в этом году составил 56,5 тыс. пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдара Алиева была присвоена категория "4 звезды" от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире. Международный аэропорт Гейдар Алиев рассчитан на обслуживание 9 млн. пассажиров в год.