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Пассажиропоток бакинского аэропорта в 2023 году достиг рекордного показателя

Пассажиропоток бакинского аэропорта в 2023 году достиг рекордного показателя В Международном аэропорту Гейдар Алиев в 2023 году пассажирооборот достиг рекордного показателя - было обслужено более 5,85 млн пассажиров.
Инфраструктура
18 января 2024 г. 11:31
Пассажиропоток бакинского аэропорта в 2023 году достиг рекордного показателя

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в 2023 году пассажирооборот достиг рекордного показателя - было обслужено более 5,85 млн пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, этот показатель на 33% превышает результаты 2022 года, когда было перевезено 4,4 млн пассажиров. Пик пассажиропотока зафиксирован 13 августа – 24 274 человек.

В 2023 году бакинский аэропорт на международных рейсах обслужил 5,13 млн пассажиров. 42,5% из них пришлось на долю AZAL, а остальные 57,5% иностранных авиаперевозчиков. За отчетный период национальный авиаперевозчик перевез по международным направлениям 2,18 млн пассажиров. Количество пассажиров, обслуженных по направлению Нахчыван, составило 717 тыс. человек, что означает рост по сравнению с 684 тыс. пассажиров в 2022 году. Пик пассажиропотока на данном направлении зафиксирован в июле, за этот месяц обслужено более 92 тыс. пассажиров.

Из 41 авиакомпании, 18 из которых являются лоукостерами, выполняющими полеты в бакинский аэропорт больше всего пассажиров, перевезли Turkish Airlines, AnadoluJet, Utair, Аэрофлот, Fly Dubai, Wizz Air Abu-Dhabi, Pegasus, Azimut, Air Arabia, "Ираэро". Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Стамбул, Москва, Тбилиси, Дубай и Абу-Даби. Всего в 2023 году из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполнено более 49,3 тыс. рейсов по около 80 различным направлениям.

"Также число транзитных пассажиров в бакинском аэропорту увеличилось на 142% по сравнению с 2022 годом - обслужено более 162 тыс. пассажиров. Привлечение новых иностранных авиакомпаний, расширение маршрутной сети и продолжающиеся инфраструктурные работы в аэропорту значительно улучшили доступность перевозок для всех пассажиров", - сказал директор бакинского аэропорта Теймур Гасанов.

В 2023 году положительная динамика пассажироперевозок наблюдалась и в региональных аэропортах страны, в Нахчыванском Международном аэропорту было обслужено 744 тыс. пассажиров, в Гяндже –218 тыс., в Лянкяране – более 16 тыс.

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Версия на английском языке Passenger traffic at Baku airport reaches historic level in 2023
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ötən il 6 milyona yaxın sərnişinə xidmət edib

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