Пассажиропоток аэропортов Азербайджана приближается к показателям до пандемии

С начала текущего года суммарный пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана превысил 2 млн. человек.

С начала текущего года суммарный пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана превысил 2 млн. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Только в июне текущего года в аэропортах было обслужено 530 тысяч человек, что составляет 96% от показателя допандемийного 2019 года.

Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта - AZAL и Buta Airways с начала года перевезли 618 и 201 тысяч пассажиров соответственно. Из них 457 тысяч - пассажиры международных рейсов, что составляет 36% от общего объема международных перевозок.

В июне 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 24 иностранные авиакомпании. Также в этом месяце из Муската в Баку открыла прямые рейсы авиакомпания Salam Air.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в июне вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Анталья, Абу-Даби, Эр-Рияд, Анкара, Шарджа и Минск.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.