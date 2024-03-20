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Пассажироперевозки ж/д транспортом в Азербайджане выросли более чем на 30%

Пассажироперевозки ж/д транспортом в Азербайджане выросли более чем на 30% В январе-феврале текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 3 млн тонн грузов и 1261,5 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
20 марта 2024 г. 16:26
Пассажироперевозки ж/д транспортом в Азербайджане выросли более чем на 30%

В январе-феврале текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 3 млн тонн грузов и 1261,5 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 2,7% меньше и на 30,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В среднем за отчетный период в сутки было загружено 363 вагона и выгружено 415 вагонов.

За сутки по северному направлению железных дорог было выполнено 16,5 тыс. тонн погрузочных работ, по западному - 3,4 тыс. тонн, а по южному - 0,6 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Passenger transportation by rail in Azerbaijan soars 30%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması 30 %-dən çox artıb

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