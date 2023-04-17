Пассажироперевозки в Бакинском метро выросли на 15%

В январе-марте этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевез 52 678 475 пассажиров.

В январе-марте этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевез 52 678 475 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, это на 7 012 833 человека или на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале текущего года среднесуточный пассажиропоток составил на 78 253 человека или на 15,4% больше, чем год назад - 585 316 человек.

По сравнению с допандемийным периодом (2019 год) квартальный пассажиропоток уменьшился на 2 655 747 человек или на 4,8%. По сравнению с тем же периодом среднесуточный пассажиропоток уменьшился на 32 842 человека или 5,3%.