О нас

Пассажироперевозки в Бакинском метро выросли на 15%

Пассажироперевозки в Бакинском метро выросли на 15% В январе-марте этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевез 52 678 475 пассажиров.
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 11:01
Пассажироперевозки в Бакинском метро выросли на 15%

В январе-марте этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевез 52 678 475 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, это на 7 012 833 человека или на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале текущего года среднесуточный пассажиропоток составил на 78 253 человека или на 15,4% больше, чем год назад - 585 316 человек.

По сравнению с допандемийным периодом (2019 год) квартальный пассажиропоток уменьшился на 2 655 747 человек или на 4,8%. По сравнению с тем же периодом среднесуточный пассажиропоток уменьшился на 32 842 человека или 5,3%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu sərnişindaşımanı 15 % artırıb

Самое важное

Арзу Рагимов освобожден от должности
Арзу Рагимов освобожден от должности
17 апреля 2023 г. 12:21
Минобороны: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу позиции ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу позиции ВС Армении
17 апреля 2023 г. 11:39
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
14 апреля 2023 г. 15:02
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:35
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:01
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
14 апреля 2023 г. 12:15
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27
Президент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
13 апреля 2023 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi