​Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 2%

За январь-октябрь 2019 года объем грузоперевозок в Азербайджане составил 191,7 млн тонн, пассажироперевозок - 1 671,8 млн человек.
Об сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно информации, грузоперевозки увеличились в годовом сравнении на 1,5%, пассажироперевозки - на 2,3%.
На грузоперевозки автомобильным транспортом пришлось 65,6%, железнодорожным транспортом - 6,5%, морским транспортом - 2,6%, воздушным транспортом - 0,1%. Прокачка по трубопроводам составила - 25,2%.
Кроме того, 88,2% пассажиров воспользовались услугами автомобильного транспорта, 11,5% - метро, остальные – прочими видами транспорта.
Tural İbadlıАвтор новости