Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 2%

​Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 2%

20 ноября, 2019 13:21

https://report.az/storage/news/467b63c6c039bfcfc454e37c1900f6b0/a52a0b3b-f6ab-494a-9590-4e0b0411a500_292.jpg За январь-октябрь 2019 года объем грузоперевозок в Азербайджане составил 191,7 млн тонн, пассажироперевозок - 1 671,8 млн человек. Об сообщает Report со ссылкой на Госкомстат. Согласно информации, грузоперевозки увеличились в годовом сравнении на 1,5%, пассажироперевозки - на 2,3%. На грузоперевозки автомобильным транспортом пришлось 65,6%, железнодорожным транспортом - 6,5%, морским транспортом - 2,6%, воздушным транспортом - 0,1%. Прокачка по трубопроводам составила - 25,2%. Кроме того, 88,2% пассажиров воспользовались услугами автомобильного транспорта, 11,5% - метро, остальные – прочими видами транспорта.

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