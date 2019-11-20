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Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 2%

​Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 2%

За январь-октябрь 2019 года объем грузоперевозок в Азербайджане составил 191,7 млн тонн, пассажироперевозок - 1 671,8 млн человек.

Об сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, грузоперевозки увеличились в годовом сравнении на 1,5%, пассажироперевозки - на 2,3%.

На грузоперевозки автомобильным транспортом пришлось 65,6%, железнодорожным транспортом - 6,5%, морским транспортом - 2,6%, воздушным транспортом - 0,1%. Прокачка по трубопроводам составила - 25,2%.

Кроме того, 88,2% пассажиров воспользовались услугами автомобильного транспорта, 11,5% - метро, остальные – прочими видами транспорта.

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