Пассажироперевозки в Азербайджане выросли почти на 40%

В январе-феврале этого года грузоперевозки в транспортном секторе Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 4,4 %, а пассажироперевозки - на 38,7%.

В январе-феврале этого года грузоперевозки в транспортном секторе Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 4,4 %, а пассажироперевозки - на 38,7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За первые два месяца года хозяйствующие субъекты, действующие в транспортном секторе, перевезли 31,7 млн тонн грузов. 2,9% грузов перевозилось морским, 8% - железнодорожным, 0,3% - воздушным, 55,3% - автомобильным транспортом, 33,5% - по трубопроводам.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 5,8%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 76,5%.

Кроме того, за отчетный период перевозчики обслужили 225,1 миллиона пассажиров. 86,6% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 13% - метро, остальные - другими видами транспорта.