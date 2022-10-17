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Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 39%

Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 39% В январе-сентябре этого года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились соответственно на 12,3% и 38,9%.
Инфраструктура
17 октября 2022 г. 11:39
Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 39%

В январе-сентябре этого года грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились соответственно на 12,3% и 38,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За 9 месяцев хозяйствующие субъекты, действующие в транспортном секторе, перевезли 157,6 млн тонн грузов. По информации, 3,6% грузов перевозилось морским, 8,6%- железнодорожным, 0,2%- воздушным, 57,1%- автомобильным и 30,5%- трубопроводным транспортом.

Объем грузоперевозок негосударственными перевозчиками увеличился на 12,3%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 77,9%.

За отчетный период перевозчики обслужили 1 165,2 млн пассажиров. 87% пассажиров перевозились автомобильным транспортом, 12,6% - метро, а остальные - другими видами транспорта.

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