Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 21%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 6,6% и 20,7%.

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 6,6% и 20,7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За два месяца в транспортном секторе перевезено 33,8 млн тонн грузов. 53,3% грузов перевозилось автомобильным транспортом, 34,7% - трубопроводным, 8,6% - железнодорожным, 3,3% - морским, 0,1% - воздушным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, вырос на 4,2%, удельный вес этого сектора в общем объеме грузоперевозок составил 74,7%.

За отчетный период перевозчики обслужили 271,7 млн пассажиров. 87,1% пассажиров перевозились автомобилями, 12,4% - метро, а остальные - другими видами транспорта.