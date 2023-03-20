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Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 21%

Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 21% Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 6,6% и 20,7%.
Инфраструктура
20 марта 2023 г. 12:14
Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 21%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 6,6% и 20,7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За два месяца в транспортном секторе перевезено 33,8 млн тонн грузов. 53,3% грузов перевозилось автомобильным транспортом, 34,7% - трубопроводным, 8,6% - железнодорожным, 3,3% - морским, 0,1% - воздушным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, вырос на 4,2%, удельный вес этого сектора в общем объеме грузоперевозок составил 74,7%.

За отчетный период перевозчики обслужили 271,7 млн пассажиров. 87,1% пассажиров перевозились автомобилями, 12,4% - метро, а остальные - другими видами транспорта.

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Версия на английском языке Passenger transportation soars by about 21% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 21 %-dək artıb

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