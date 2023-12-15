Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 18% с начала года

В январе-ноябре этого года пассажирские перевозки в Азербайджане увеличились на 18,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а грузовые перевозки - на 4,9%.

В январе-ноябре этого года пассажирские перевозки в Азербайджане увеличились на 18,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а грузовые перевозки - на 4,9%.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по статистике.

Занятые в транспортном секторе хозяйствующие субъекты за отчетный период перевезли 206,9 млн тонн грузов. 4% из них перевезены морским транспортом, 8,1% - железнодорожным, 0,1% - воздушным, 57,7% - автомобильным, а 30,1% - по трубопроводам.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами негосударственного сектора, увеличился на 4,6%, а удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 77,9%.

С начала года транспортные предприятия обслужили 1 732 млн пассажиров, 88% из них были перевезены автотранспортом, 11,4% - метрополитеном, остальные - другими видами транспорта.