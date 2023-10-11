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​​​​​​​Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 17%

​​​​​​​Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 17% Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-сентябре текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% и 17% соответственно.
Инфраструктура
11 октября 2023 г. 17:43
​​​​​​​Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 17%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане в январе-сентябре текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% и 17% соответственно.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

За отчетный период хозяйствующими субъектами в транспортном секторе было перевезено 166,9 млн тонн грузов. 4,2% грузов было перевезено морским транспортом, 8,2% - железнодорожным, 0,1% - воздушным, 56,7% - автомобильным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 5,2%. Удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 77,4%.

За 9 месяцев перевозчики обслужили 1 млрд 364 млн пассажиров. 88% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 11,5% - метро, а остальные - другими видами транспорта.

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Версия на английском языке Passenger transportation soars by over 17% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 17 %-dən çox artıb

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