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Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 16%

Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 16% Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане за январь-август текущего года увеличились на 6,5% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
16 сентября 2023 г. 10:25
Пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 16%

Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане за январь-август текущего года увеличились на 6,5% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

За отчетный период хозяйствующими субъектами в транспортном секторе было перевезено 148,2 млн тонн грузов: 4,2% грузов - морским транспортом, 8,2% - железнодорожным, 0,1% - воздушным, 5,5% - автомобильным и 31% - трубопроводным.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 5,5%. Удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 77,1%.

За 8 месяцев перевозчики обслужили 1 189,1 млн пассажиров. 87,8% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом: 11,6% - метро, а остальные - другими видами транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 16 % artıb

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