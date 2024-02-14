Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 5%

В январе этого года пассажирские перевозки в Азербайджане увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а грузовые перевозки - на 2%.

В январе этого года пассажирские перевозки в Азербайджане увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а грузовые перевозки - на 2%.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Занятые в транспортном секторе хозяйствующие субъекты за отчетный период перевезли 17,4 млн тонн грузов. 3,6% из них перевезены морским транспортом, 7,9% - железнодорожным, 0,2% - воздушным, 53,5% - автомобильным, а 34,8% - по трубопроводам.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами негосударственного сектора, увеличился на 4,2%, а удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 75,6%.

В прошлом месяце транспортные предприятия обслужили 145,6 млн пассажиров, 87,5% из них были перевезены автотранспортом, 11,8% - метрополитеном, остальные - другими видами транспорта.