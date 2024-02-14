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Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 5%

Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 5% В январе этого года пассажирские перевозки в Азербайджане увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а грузовые перевозки - на 2%.
Инфраструктура
14 февраля 2024 г. 16:32
Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 5%

В январе этого года пассажирские перевозки в Азербайджане увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а грузовые перевозки - на 2%.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Занятые в транспортном секторе хозяйствующие субъекты за отчетный период перевезли 17,4 млн тонн грузов. 3,6% из них перевезены морским транспортом, 7,9% - железнодорожным, 0,2% - воздушным, 53,5% - автомобильным, а 34,8% - по трубопроводам.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами негосударственного сектора, увеличился на 4,2%, а удельный вес этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составил 75,6%.

В прошлом месяце транспортные предприятия обслужили 145,6 млн пассажиров, 87,5% из них были перевезены автотранспортом, 11,8% - метрополитеном, остальные - другими видами транспорта.

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Версия на английском языке Passenger transportation surges by over 5% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 5 %-dən çox artıb

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