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Пассажироперевозки AZAL резко сократились

Пассажироперевозки AZAL резко сократились Процент занятости пассажирских мест на международных маршрутах снизился по сравнению с 2019 годом на 19% и составил 55,7%
Инфраструктура
10 марта 2021 г. 12:23
Пассажироперевозки AZAL резко сократились

В 2020 году ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и лоукостер Buta Airways перевезли 574,2 тыс. человек, что на 78,7% меньше пассажиров, чем в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2020 год.

Согласно отчету, в прошлом году перевозки грузов и багажа сократились на 66,6% и составили 5 тыс. тонн, а перевозки почты - на 66,2% и составили 171,5 тыс. тонн.

Число пассажиров, перевезенных международными рейсами, сократилось на 80,4% и составило 407,7 тыс. человек. По внутренним маршрутам перевезено 166,5 тыс. пассажиров.

Пассажирооборот AZAL на рейсах авиакомпаний составил 980,6 млн пассажиров/км, что на 79,3% меньше, чем в предыдущем году, а пассажирооборот на международных рейсах - 864,7 млн пассажиров/км, что на 80% меньше, чем в 2019 году.

За отчетный период процент занятости пассажирских мест снизился на 17,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 57,8%. Процент занятости пассажирских мест на международных маршрутах снизился по сравнению с 2019 годом на 19% и составил 55,7%.

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Версия на английском языке AZAL sees sharp decline in passenger transportation 
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın sərnişin daşımaları kəskin azalıb

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