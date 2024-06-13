Пассажирооборот Бакинского аэропорта в мае увеличился на 36%

Международный аэропорт Гейдар Алиев в мае 2024 года обслужил более 625 тысяч пассажиров.

Международный аэропорт Гейдар Алиев в мае 2024 года обслужил более 625 тысяч пассажиров.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу аэропорта, этот показатель на 36% больше аналогичного периода прошлого года, когда было перевезено 460 тысяч пассажиров.

В мае 34 авиакомпании, 14 из которых лоукостеры совершили 4 905 рейсов. На долю иностранных авиакомпаний на международных маршрутах пришлось 55% пассажирооборота, остальное - на национального авиаперевозчика. Всего иностранные авиакомпании перевезли более 314 тысяч пассажиров, а "Azerbaijan Airlines " - 252 тысячи пассажиров. За этот период в направлении Нахчывана были обслужены около 60 тысяч пассажиров.

Значительный рост наблюдался и в количестве транзитных пассажиров – оно увеличилось вдвое по сравнению с маем 2023 года и составило 29,7 тыс. человек.

В число самых популярных международных направлений из Баку в мае этого года вошли Стамбул, Москва, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби, Анкара, Шарджа, Дели, Санкт-Петербург и Доха. По этим направлениям было обслужено более 354 тысяч пассажиров.