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Пассажирооборот бакинского аэропорта увеличился в 1,5 раза

Пассажирооборот бакинского аэропорта увеличился в 1,5 раза В январе-июне текущего года общий пассажирооборот Международного аэропорта Гейдар Алиев увеличился в 1,5 раза и составил более 2 млн 464 тыс. человек.
Инфраструктура
25 июля 2023 г. 18:48
Пассажирооборот бакинского аэропорта увеличился в 1,5 раза

В январе-июне текущего года общий пассажирооборот Международного аэропорта Гейдар Алиев увеличился в 1,5 раза и составил более 2 млн 464 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно данным, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1 млн 634 тыс. человек.

49,82% пассажиров были перевезены международными авиаперевозчиками. За отчетный период иностранные авиакомпании перевезли более 1 млн 236 тыс. пассажиров, что на 34% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) перевезли из аэропорта Баку более 1 млн 227 тыс. пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Bakı aeroportunun sərnişin dövriyyəsi 1,5 dəfə artıb

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